Mattarella | Crescono i risultati degli azionisti e i premi ai manager ma non gli stipendi dei dipendenti La questione non può essere elusa

17 ott 2025

“Alla robusta crescita dell’economia che ha fatto seguito al Covid, non è corrisposta la difesa e l’incremento dei salari reali, mentre risultati positivi sono stati conseguiti dagli azionisti e robusti premi hanno riguardato taluni fra i dirigenti “. Il monito arriva dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che durante il suo discorso alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2025 ha più volte sottolineato l’emergenza di intervenire sui salari – erosi dall’inflazione – e le evidenti discrepanze tra gli stipendi dei dipendenti e quelli dei “super manager”, come li definisce proprio il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

