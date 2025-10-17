Mattarella | Crescono i risultati degli azionisti e i premi ai manager ma non gli stipendi dei dipendenti La questione non può essere elusa
“Alla robusta crescita dell’economia che ha fatto seguito al Covid, non è corrisposta la difesa e l’incremento dei salari reali, mentre risultati positivi sono stati conseguiti dagli azionisti e robusti premi hanno riguardato taluni fra i dirigenti “. Il monito arriva dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che durante il suo discorso alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l’anno 2025 ha più volte sottolineato l’emergenza di intervenire sui salari – erosi dall’inflazione – e le evidenti discrepanze tra gli stipendi dei dipendenti e quelli dei “super manager”, come li definisce proprio il Capo dello Stato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
«Triste paradosso che mentre crescono potenzialità tecnologiche, ci sono nuovi scenari di carestia», ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto all'evento di Roma
#Mattarella alla #Fao: nuovi scenari carestia grave inversione rotta Le parole del presidente della Repubblica intervenendo a Roma all'inaugurazione del Museo e rete per l'alimentazione e l'agricoltura della Fao: "E' un triste paradosso che proprio mentr
Mattarella: "Squilibri nelle retribuzioni, salari troppo bassi e robusti premi ai dirigenti" - "Dinamiche di mercato concorrono ad ampliare squilibri nelle retribuzioni, Ne nasce un aspetto a cui non si può sfuggire quando tante famiglie sono sospinte sotto la soglia di povertà nonostante il la ...
Mattarella: «Troppi squilibri nelle retribuzioni. Salari reali bassi, robusti premi ai dirigenti» - Il presidente della Repubblica durante la cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per il 2025: «Maggior volume risorse viene da tasse dipendenti»
