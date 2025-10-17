La basilica di Santa Giustina a Padova ha accolto oggi i funerali di Stato di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri tragicamente scomparsi nell’ esplosione avvenuta durante una perquisizione a Castel D’Azzano, in provincia di Verona. Una cerimonia solenne che ha visto la partecipazione delle più alte cariche dello Stato e di migliaia di cittadini, riuniti per rendere omaggio a tre servitori dello Stato caduti nell’adempimento del dovere. Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello (fonte: Leggo) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è visibilmente commosso incontrando i familiari delle vittime poco prima dell’inizio del rito funebre. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mattarella con le lacrime agli occhi: l’abbraccio ai familiari dei carabinieri morti a Castel d’Azzano commuove l’Italia intera