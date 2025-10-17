Mattarella ali funerali di Stato dei Carabinieri morti nel Veronese – Il video

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Padova, 17 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha preso parte a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, ai funerali di Stato del Sottotenente Marco Piffari, del Maresciallo Valerio Daprà e dell'Appuntato scelto Davide Bernardello, deceduti nell’esplosione del casolare a Castel d'Azzano in provincia di Verona. Lo scorso 14 ottobre, alla notizia della tragica circostanza, il Capo dello Stato ha espresso la sua vicinanza all’Arma dei Carabinieri e il suo cordoglio ai familiari delle vittime, nel seguente messaggio indirizzato al Comandante Generale dell’Arma, Gen. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

mattarella ali funerali statoMattarella ali funerali di Stato dei Carabinieri morti nel Veronese - jpg"; (Agenzia Vista) Padova, 17 ottobre 2025Il ... Si legge su affaritaliani.it

mattarella ali funerali statoOggi funerali di stato dei carabinieri morti nell’esplosione, promossi con nuovi gradi: presenti Mattarella e Meloni - Diretta tv su Rai uno oggi pomeriggio alle 16 per i funerali di stato dei tre carabinieri uccisi a Castel D'Azzano: Valerio Daprà, Davide Bernardello ... Lo riporta fanpage.it

mattarella ali funerali statoApplausi e lacrime ai funerali dei tre carabinieri uccisi - Presenti Meloni e Schlein nella basilica di Santa Giustina a Padova ... Si legge su altarimini.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Ali Funerali Stato