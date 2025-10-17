Mattarella ai funerali dei carabinieri morti nel casolare fatto esplodere nel Veronese

Castel D'Azzano (Verona), 17 ottobre 2025 – Il giorno dell'ultimo doloroso saluto ai tre carabinieri. Ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, oltre alle più alte cariche dei carabinieri, oggi pomeriggio alle 16 nella Basilica di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova, dove si celebreranno i funerali di Stato dei tre militari Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, morti nell'esplosione del casolare di Castel D'Azzano. Le esequie saranno presiedute da monsignore Gianfranco Saba, ordinario militare per l'Italia. Prima del funerale la camera ardente, sempre a Padova ( foto ) al Comando della Legione Veneto dell'Arma ( video ).

