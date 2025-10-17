materia in armonia con callegari e terenzi

Domani alle 18, nella sede della Soms di Candelara sarà inaugurata l’esposizione bipersonale degli artisti Lilian Rita Callegari e Franco Terenzi allestita nella Sala del Capitano. La mostra è a cura di Giuliano Nardelli e Lorenzo Fattori. I due artisti portano avanti la loro ricerca pittorica e materica, Callegari con Tecnica di percorso, Terenzi con "Materia in movimento", riuscendo a dialogare e confrontarsi in un’armonia di colori e materia pittorica. Lilian Rita Callegari, eclettica artista di origine italo-venezuelana, si dedica alla pittura ma anche alla scenografia teatrale, alla ceramica, all’incisione, all’oreficeria e alla scultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

