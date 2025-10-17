Matera truffano due anziane fingendosi parenti | il figlio di una delle due li scopre e li fa arrestare

Due uomini arrestati a Matera per truffa aggravata: raggirate due anziane con telefonate ingannevoli. Refurtiva recuperata e restituita. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Matera, truffano due anziane fingendosi parenti: il figlio di una delle due li scopre e li fa arrestare

Poliziotti della #Squadramobile di Matera arrestano 2 uomini per truffa telefonica ai danni di 2 anziane. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Diffidate sempre di chi chiede denaro o gioielli e chiamate il 1 1 2 NUE https://poliziadistato.it/articolo/1568f2202a - X Vai su X

Truffano due anziane a Matera, arrestati dalla Polizia - Un 23enne e un 39enne di Napoli avevano messo in atto il raggiro in danno di una 91enne e una 96enne: entrambi sono finiti in carcere ... Riporta basilicata24.it

Matera, due truffatori arrestati dopo aver raggirato due anziane: recuperati soldi e gioielli - Si spacciavano per parenti e funzionari per estorcere denaro a donne di 91 e 96 anni ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Napoletani in trasferta truffano due ultranovantenni - Due uomini, di 22 e 39 anni, entrambi residenti a Napoli e con precedenti specifici, sono stati arrestati in flagranza di reato a Matera dalla Polizia di Stato per il reato di truffa aggravata e conti ... Riporta napolitoday.it