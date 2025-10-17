Mateo Silvetti il nuovo Messi che gioca a Miami con l’originale e sta trascinando l’Argentina Under 20 El Clarìn

In Argentina si parla già di Mateo Silvetti come di un ragazzo che potrebbe raccogliere l’eredità – almeno ideale – di Lionel Messi. Non tanto per presunzione, ma per le coincidenze che il destino sembra aver riservato: arrivare al Newell’s Old Boys, fare il salto in grande, approdare al club che ospita Messi, e diventare un trascinatore con la maglia della nazionale giovanile. Ne scrive El Clarin Silvetti è nato il 14 gennaio 2006 a Rosario, la stessa città che ha dato i natali a Messi. Cresciuto nelle giovanili del Newell’s, è proprio lì che anche Leo muoveva i suoi primi passi prima di volare in Europa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mateo Silvetti il nuovo Messi che gioca a Miami con l’originale e sta trascinando l’Argentina Under 20 (El Clarìn)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Erano stati vicini all'Inter a gennaio, ora hanno riportato l'Argentina Under 20 ai quarti del Mondiale: alla scoperta di Tomás Pérez e Mateo Silvetti - X Vai su X

UDINE: 14/10/25 STASERA dal Primo minuto la stella Argentina Mateo Retegui in Azione? FORZA ITALIA OGGI TUTTI A TIFARE PER GLI AZZURRI #AFASeleccionArgentina #italoargentinos #udinese #udinesecalcio #friuliveneziagiuliaturismo - facebook.com Vai su Facebook

Sulle orme di Messi. Mateo Silvetti esalta l'Argentina U20: "Abbiamo meritato la finale" - 0 contro la Colombia a Santiago, che ha sancito la qualificazione dell’Argentina alla finale del Mondiale Under- Segnala tuttomercatoweb.com

Silvetti, da Rosario alla maglia dell'Argentina U-20 - Mateo Silvetti è entrato dalla panchina e ha segnato per l'Argentina in entrambe le partite di qualificazione finora disputate. Riporta fifa.com

Dal Newell's alla corte di Messi: l'Inter Miami in chiusura per il talento argentino Silvetti - Potrebbe essere la traiettoria di carriera del talento argentino Mateo Silvetti, ad un passo dal trasferimento al club ... Segnala tuttomercatoweb.com