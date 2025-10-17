Mastocitosi la malattia invisibile e indolente | come si manifesta e come si affronta

Una patologia “invisibile”. Ma capace di pesare, eccome, sulla vita di chi ne soffre. E non solo sul fronte fisico, ma anche sotto l’aspetto psicologico. Stiamo parlando della mastocitosi sistemica indolente. Si tratta della forma più comune della malattia, legata ad una mutazione genetica acquisita e caratterizzata dall’iper-attivazione, proliferazione e accumulo, in diversi tessuti e organi, dei mastociti, cellule del sistema immunitario responsabili delle reazioni allergiche. Purtroppo, identificare presto il quadro e trattarlo di conseguenza non è semplice. È il messaggio che giunge in occasione della Giornata Internazionale della Mastocitosi 2025 che si celebra il 20 ottobre. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mastocitosi, la malattia invisibile e indolente: come si manifesta e come si affronta

Contenuti che potrebbero interessarti

Mastocitosi: identikit e nuovi strumenti per conoscerla - Alla scoperta della mastocitosi e delle nuove strategie di comunicazione per informare i pazienti e dal loro risposte. Lo riporta fortuneita.com

Diagnosi e cura della mastocitosi: perché l’equipe multidisciplinare fa la differenza - Diagnosi e cura della mastocitosi: perché l’equipe multidisciplinare fa la differenza ... Come scrive osservatoriomalattierare.it