Massimo Lovati a Dentro la Notizia ha commentato la scelta del suo ex cliente Andrea Sempio

“ Dentro la Notizia ”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, ha così commentato la scelta del suo ex cliente Andrea Sempio di assumere l’avvocato Liborio Cataliotti come suo nuovo difensore. « L’avvocato Cataliotti lo conosco, l’ho conosciuto in passato, lo stimo, gli auguro buona fortuna e vorrei che facesse tesoro del lavoro che ho effettuato fino ad oggi ». Queste le parole di Massimo Lovati, che a “ Dentro la Notizia ”, condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, ha così commentato la scelta del suo ex cliente Andrea Sempio di assumere l’avvocato Liborio Cataliotti come suo nuovo difensore. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Massimo Lovati a “Dentro la Notizia” ha commentato la scelta del suo ex cliente Andrea Sempio

Contenuti che potrebbero interessarti

Al nostro appuntamento con l’avvocato Massimo Lovati, troviamo anche Fabrizio Corona, i suoi insulti, una bottiglia di vino. Questa sera, venerdì 17 ottobre ore 21.20 su Rai3 con Salvo Sottile. #Garlasco - X Vai su X

Tensione in studio tra Bruno Vespa e Massimo Lovati, ex avvocato difensore di Andrea Sempio, durante la puntata di Porta a Porta - facebook.com Vai su Facebook

Dentro la notizia segue l’avvocato Lovati in Albania: “vado via per togliermi dalle castagne” - Dentro la notizia segue l'avvocato Massimo Lovati nella sua nuova avventura: in viaggio verso l'Albania per avere un nuovo sorriso ... Scrive ultimenotizieflash.com

Delitto di Garlasco, Lovati “Sempio non condivideva più la mia strategia”/ “Ora in Albania per i denti” - Il delitto di Garlasco a Dentro la notizia, con l'intervista a Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio: ecco le sue dichiarazioni ... Scrive ilsussidiario.net

Caso Garlasco, perché Andrea Sempio ha revocato il mandato all’avvocato Massimo Lovati - La decisione dell’indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi sembrava quasi inevitabile, dopo settimane di apparizioni televisive e dichiarazioni sopra le righe ... Si legge su vanityfair.it