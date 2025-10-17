Una Massese compatta, coraggiosa ed indomita è tornata con tre punti fondamentali per il proseguo della propria stagione dalla difficile trasferta di Grosseto. Lo ha fatto nel segno del proprio capitano Michael Buffa, simbolo di una squadra che non molla mai, che ha segnato proprio all’ultimo secondo del recupero la caparbia e bellissima rete della vittoria. Un gol che nella concitazione dell’azione in un primo momento è stato da un po’ tutte le parti assegnato erroneamente a Caponi ma che è tutto del centravanti massese. "Una grande squadra e un grande gruppo – ha esternato il tecnico Davide Marselli che a fine gara è andato a festeggiare nello spicchio riservato agli ultras bianconeri –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Massese Terzo colpaccio. Buffa, l’eroe di Grosseto