Maschere antigas persone a terra e panico Ma nella Perla il disastro è solo simulato
di Andrea Oliva Sono le 14,30 quando, a due passi dal palazzo del Turismo, si sente un boato. Una cisterna è appena andata dritta contro l’angolo di un palazzo. Siamo in viale Dante, dalla parte opposta rispetto alla gelateria. Si scatena il panico in strada e tra la folla che urla si notano alcune persone rimaste a terra, investite. C’è chi cerca di capire cosa sia accaduto mentre un fumo denso si alza dalla cisterna appena schiantata. Forse il motore. Oppure, forse, una reazione chimica. Le persone presenti di lì a poco cominciano a tossire, altre cadono a terra. Il panico prende il sopravvento mentre alle forze dell’ordine arrivano le prime segnalazioni di quanto accaduto e si mette in moto la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
