Mascherati da Halloween terrorizzano una famiglia | il terrificante video ripreso dal videocitofono
Tre sconosciuti con maschere inquietanti, simili a quelle dei classici film horror, hanno minacciato di morte una famiglia e tentato di sfondare la porta di casa. I fatti nello Stato USA della Virginia. La scena è stata ripresa dal videocitofono. La polizia è ora sulle tracce dei responsabili, fuggiti in auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
? La Festa di Halloween del BabyCollege by Scuola Scarlatti di Mariangela Marseglia ? Oggi al BabyCollege si è respirata un’atmosfera… magicamente spaventosa! I nostri piccoli sono arrivati a scuola mascherati da streghette, z - facebook.com Vai su Facebook
Mascherati da Halloween terrorizzano una famiglia: il terrificante video ripreso dal videocitofono - Tre sconosciuti con maschere inquietanti, simili a quelle dei classici film horror, hanno minacciato di morte una famiglia e tentato di sfondare la porta ... Segnala fanpage.it