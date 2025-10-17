Mascherati da Halloween terrorizzano una famiglia | il terrificante video ripreso dal videocitofono

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre sconosciuti con maschere inquietanti, simili a quelle dei classici film horror, hanno minacciato di morte una famiglia e tentato di sfondare la porta di casa. I fatti nello Stato USA della Virginia. La scena è stata ripresa dal videocitofono. La polizia è ora sulle tracce dei responsabili, fuggiti in auto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

