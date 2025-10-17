Martusciello | Festa non sarà mai il candidato del centrodestra

Tempo di lettura: 2 minuti “Ora siamo concentrati sulle regionali e per le amministrative ci sarà tempo, ma ciò che è certo è che Gianluca Festa non sarà mai il candidato della coalizione del centrodestra. Sollecitato dai cronisti, lo dice  Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia, presente ad Avellino per la presentazione del libro  “ Governare le fragilità ” di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella, appuntamento a più voci politiche organizzato dal Centro Dorso.  “Il centrodestra – prosegue – ha bisogno di essere serio e costruire un percorso politico traspartente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

