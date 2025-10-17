Martina Colombari 50 anni | Ballando con le stelle mi ha fatto tornare il ciclo Ero convinta di essere in menopausa La ginecologa spiega perché succede

La showgirl romagnola, 50 anni festeggiati lo scorso luglio, ha condiviso il risvolto inatteso della sua partecipazione allo show. Abbiamo parlato delle anomalie del ciclo mestruale in età da menopausa con la ginecologa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Martina Colombari, 50 anni: «Ballando con le stelle mi ha fatto tornare il ciclo. Ero convinta di essere in menopausa». La ginecologa spiega perché succede

Altre letture consigliate

Achille, il figlio dell’ex calciatore del Milan “Billy” e di Martina Colombari era finito sotto processo dopo un soggiorno a Filicudi. Il giudice: in quei momenti era incapace d’intendere. Il pm aveva chiesto un anno - facebook.com Vai su Facebook

Evidentemente Martina Colombari ha delle insicurezze che la rendono più umana di quanto avessimo mai potuto immaginare. Interpellarla però con un “Hai capito che i problemi sono solo nella tua testa?” mi sembra comunque molto, MOLTO, inopportuno #B - X Vai su X

''Ero certa di essere in menopausa, grazie a Ballando mi è tornato il ciclo!'': Martina Colombari sorprende tutti in diretta tv - A “La Volta Buona” la splendida 50enne – che ha raggiunto la notorietà nel 1991 vincendo il concorso di Miss Italia a soli 16 anni – ha attribuito il merito del ritorno del ciclo all’emozione provata ... Lo riporta gossip.it

Martina Colombari: «Non mi sento per niente sexy. Sono stata criticata per essere troppo rigida, ma la vita mi ha insegnato a strutturarmi tanto» - Martina Colombari si racconta senza filtri: le emozioni di Ballando con le Stelle, le critiche della giuria, il sostegno di Billy Costacurta. Si legge su vanityfair.it

Martina Colombari furiosa a Ballando: “Basta dirmi che sono bella!”/ Lucarelli smonta: “Drammatizzi troppo” - Martina Colombari sbotta contro la giuria di Ballando con le stelle 2025 per i commenti sulla sua bellezza: l'intervento di Selvaggia Lucarelli ... Da ilsussidiario.net