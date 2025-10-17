Marsiglia-Le Havre sabato 18 ottobre 2025 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Tra le squadre in rampa di lancio prima della sosta in Ligue1 c’è sicuramente il Marsiglia di De Zerbi, che è secondo ad un punto di distacco dalla capolista alla vigilia della gara contro il Le Havre. I Phoceens sono tra l’altro l’unica squadra capace di battere il PSG in questa stagione, e da allora sono 4 le vittorie consecutive, compreso un clamoroso 4 . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

