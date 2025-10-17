Marsico Nuovo tragedia sulla Fondovalle dell’Agri | muore il 23enne Gabriele Ventre

Notizieaudaci.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo schianto lungo la Fondovalle. Grave lutto a Marsico Nuovo (Potenza) per la morte di Gabriele Ventre, 23 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio lungo la statale 598 Fondovalle d’Agri, nei pressi dello svincolo per Sasso di Castalda. Il giovane, alla guida di una Fiat Panda, si è scontrato con un carroattrezzi. Trasportato in codice rosso all’ospedale “ San Carlo ” di Potenza, è deceduto poco dopo l’arrivo. Ferito l’uomo a bordo dell’altro mezzo, ricoverato a Villa d’Agri. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Lutto cittadino e rinvio del Raduno nazionale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

marsico nuovo tragedia sulla fondovalle dell8217agri muore il 23enne gabriele ventre

© Notizieaudaci.it - Marsico Nuovo, tragedia sulla Fondovalle dell’Agri: muore il 23enne Gabriele Ventre

Approfondisci con queste news

marsico nuovo tragedia fondovalleMarsico Nuovo piange la scomparsa di Gabriele, morto a 23 anni dopo un incidente: lutto in città - Rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri lungo la Fondovalle dell’Agri, in provincia di Potenza, è morto in ospedale Gabriele Ventre, un giovane di 23 anni di Marsico Nuovo ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

marsico nuovo tragedia fondovalleSasso di Castalda (PZ), tragico schianto sulla Fondovalle: muore un 23enne di Marsico Nuovo - Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita in un drammatico incidente sulla Strada Statale 598 nei pressi dello svincolo per Sasso di Castalda. trmtv.it scrive

marsico nuovo tragedia fondovalleTragico incidente sulla Fondovalle dell’Agri: muore 23enne di Marsico Nuovo - Soccorso dai sanitari del 118, Ventre era stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Potenza, dove ... Riporta giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Marsico Nuovo Tragedia Fondovalle