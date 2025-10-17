Marsico Nuovo tragedia sulla Fondovalle dell’Agri | muore il 23enne Gabriele Ventre

Lo schianto lungo la Fondovalle. Grave lutto a Marsico Nuovo (Potenza) per la morte di Gabriele Ventre, 23 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto giovedì pomeriggio lungo la statale 598 Fondovalle d’Agri, nei pressi dello svincolo per Sasso di Castalda. Il giovane, alla guida di una Fiat Panda, si è scontrato con un carroattrezzi. Trasportato in codice rosso all’ospedale “ San Carlo ” di Potenza, è deceduto poco dopo l’arrivo. Ferito l’uomo a bordo dell’altro mezzo, ricoverato a Villa d’Agri. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Lutto cittadino e rinvio del Raduno nazionale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

