Inter News 24 . Ecco cos’è successo. Una vigilia speciale, per rinsaldare un legame unico e caricare l’ambiente in vista di una delle partite più importanti della stagione. In occasione della trasferta della squadra di Cristian Chivu a Roma, il mondo Inter si è riunito per una serata di passione nerazzurra, che ha visto protagonisti gli Inter Club del Lazio. La regione si conferma una roccaforte del tifo per la Beneamata, posizionandosi nella Top 5 d’Italia con ben 50 club attivi e oltre 10.000 soci iscritti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta e Katherine Raplh incontrano gli Inter Club del Lazio: la sorpresa di Akanji e Sommer ai tifosi