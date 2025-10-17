Marito e moglie trovati morti insieme Un dramma sconvolgente | lasciano 4 figli

Marito e moglie di 45 e 38 anni sono stati trovati morti all’interno del loro camper dopo aver partecipato a un festival nella New Forest, una delle zone verdi più suggestive dell’Hampshire, nel sud dell’Inghilterra. La tragedia è emersa nella quiete di Burley, piccolo villaggio immerso nel parco, dove i paramedici hanno rinvenuto i corpi senza vita della coppia, come riportano i media locali. I due erano genitori di quattro figli e molto conosciuti nella loro comunità. A confermare il dramma è stata la polizia, che in una nota ufficiale ha spiegato: “Siamo stati informati della morte di due persone, trovate all’interno di un camper parcheggiato in Pound Lane, a Burley. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

