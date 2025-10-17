Marito e moglie trovati morti in auto prima dell'anniversario | giallo in USA non si esclude omicidio-suicidio

Rachel e Brandon Dumovich, 29 e 30 anni, originari del Wisconsin, sono stati trovati morti nella loro auto il 6 ottobre vicino Chicago. Il 12 ottobre sarebbe stato il loro primo anniversario di matrimonio. L'autopsia ha rivelato che sono morti entrambi con un colpo di pistola alla testa. Per gli agenti si potrebbe trattare di un omicidio-suicidio, ma non ci sono ancora certezze. 🔗 Leggi su Fanpage.it

