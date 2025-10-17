Marijuana ovunque anche nel sottotetto | 25enne arrestato

Tempo di lettura: < 1 minuto Settecento grammi di marijuana già confezionata, un bustone con alcune piante, e nel sottotetto altri tre chili in fase di essiccazione. È quanto hanno trovato i Carabinieri della Stazione di Ceppaloni durante una perquisizione che ha portato all’arresto di Alessandro D.M., 25enne del posto. Il giovane è stato bloccato nell’ambito di un’attività di controllo sul territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento e finalizzata al contrasto dello spaccio di droga nel Sannio. Oltre alla marijuana, i militari hanno sequestrato due bilancini di precisione, quattro piante di cannabis coltivate in un terreno riconducibile al 25enne e un pezzo di hashish nascosto nella sua auto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Marijuana ovunque, anche nel sottotetto: 25enne arrestato

Argomenti simili trattati di recente

Blitz dei Carabinieri a San Cristoforo: arrestato un 47enne che gestiva un vero e proprio deposito di droga nel sottotetto condominiale. Sequestrati quasi 3 kg di hashish e oltre 900 gr di marijuana, insieme a bilancini, kit per il confezionamento e perfino gad - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato un 25enne per possesso di ketamina, hashish e marijuana - Stavano svolgendo un normale controllo serale sul territorio quando i carabinieri di Chieri hanno fermato un 25enne per un accertamento. Riporta rainews.it

Lodi, a casa di un 25enne il market di hashish e marijuana: sequestrati droga, cellulari e denaro - Lodi, 27 agosto 2025 – Un italiano di 25 anni, colto in flagranza di reato con l’appartamento trasformato in market della droga, è stato denunciato dalla polizia. ilgiorno.it scrive

Pusher 25enne scoperto con 5 chili di droga in casa: arrestato insieme ad altri due spacciatori. In totale avevano 18 chili di stupefacente - Chili di marijuana e hashish pronti a soddisfare la domanda di giovani e giovanissimi del litorale, del Trevigiano e del Miranese. Segnala ilgazzettino.it