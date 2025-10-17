Maria Luisa in piedi tra le macerie della casa esplosa | le immagini di Castel d' Azzano

Maria Luisa in piedi su quel che resta del pavimento, attorniata da macerie e fiamme, dopo l'esplosione che ha provocato la morte di tre carabinieri. Le immagini del video diffuso da LaPresse, mostrano gli attimi immediatamente successivi allo scoppio del casolare di via San Martino, a Castel. 🔗 Leggi su Veronasera.it

