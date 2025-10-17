Maria Concetta Riina andrà in carcere | rigettato il ricorso della figlia del boss di Cosa Nostra

ABBONATI A DAYITALIANEWS La Cassazione conferma l’arresto per estorsione aggravata. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Maria Concetta Riina, figlia maggiore del capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina, rendendo esecutiva la misura cautelare in carcere. L’avvocato della donna, Francesco Olivieri, ha confermato la decisione, precisando che il provvedimento non è ancora stato eseguito, ma è ormai definitivo. Maria Concetta Riina è accusata di estorsione aggravata dalla Procura di Firenze, per aver minacciato due imprenditori toscani allo scopo di ottenere denaro e beni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

