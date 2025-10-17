Maria Concetta Riina andrà in carcere | rigettato il ricorso della figlia del boss di Cosa Nostra
ABBONATI A DAYITALIANEWS La Cassazione conferma l’arresto per estorsione aggravata. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Maria Concetta Riina, figlia maggiore del capo dei capi di Cosa Nostra, Totò Riina, rendendo esecutiva la misura cautelare in carcere. L’avvocato della donna, Francesco Olivieri, ha confermato la decisione, precisando che il provvedimento non è ancora stato eseguito, ma è ormai definitivo. Maria Concetta Riina è accusata di estorsione aggravata dalla Procura di Firenze, per aver minacciato due imprenditori toscani allo scopo di ottenere denaro e beni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Andrà in carcere Maria Concetta Riina, figlia del capo dei capi di Cosa nostra, Totò Riina, accusata di estorsione aggravata. La Cassazione ha rigettato il ricorso del suo avvocato, Francesco Olivieri che ha confermato la notizia. Il provvedimento di custodia ca - facebook.com Vai su Facebook
Estorsione aggravata, la Cassazione conferma l’arresto per Maria Concetta Riina - Andrà in carcere Maria Concetta Riina, figlia maggiore del boss di Cosa nostra Totò Riina, accusata di estorsione aggravata. Si legge su sicilianews24.it
Maria Concetta Riina in carcere, la figlia del boss accusata di estorsione aggravata: ricorso rigettato - Andrà in carcere Maria Concetta Riina, figlia del capo dei capi di Cosa nostra, Totò Riina, accusata di estorsione aggravata. Come scrive mondopalermo.it
Cassazione rigetta ricorso, figlia di Totò Riina andrà in carcere: accusata di estorsione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cassazione rigetta ricorso, figlia di Totò Riina andrà in carcere: accusata di estorsione ... Riporta msn.com