Margaret Qualley e Aubrey Plaza riconfermate anche nel terzo film della trilogia lesbo di Ethan Coen

Dopo aver recitato insieme nel secondo film, Honey Don't, le due attrici divideranno lo schermo anche nel terzo film della trilogia scritta con Tricia Cooke attualmente intitolato Go Beavers. Già pochi mesi dopo l'uscita di Honey Don't!, Ethan Coen si sta preparando a dirigere il terzo film della sua trilogia queer. Intitolato Go, Beavers!, il film riconfermerà la coppia protagonista della pellicola precedente. Una fonte ben informata sostiene infatti che Margaret Qualley e Aubrey Plaza sarebbero in trattative per recitare nel film. La sceneggiatura è stata completata, ma non è ancora stato trovato un distributore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Margaret Qualley e Aubrey Plaza riconfermate anche nel terzo film della trilogia lesbo di Ethan Coen

