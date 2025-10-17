Mare Nostrum penultimo appuntamento | domenica 19 ottobre

Emozioni, sogni e resistenze nel penultimo atto della rassegna Domenica 19 ottobre al Museo Archeologico di Pontecagnano con quattro performance d’autore e un viaggio nell’anima attraverso la danza Penultimo appuntamento con Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza, la rassegna ideata e diretta da Claudio Malangone che, portando la danza contemporanea nei luoghi della cultura della Campania, continua a intrecciare storia, identità e linguaggi del presente. Domenica 19 ottobre alle 19.30 al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, sarà una serata ricca di suggestioni e visioni con quattro performance che attraversano stili, poetiche e forme di resistenza. 🔗 Leggi su Zon.it

