Emozioni, sogni e resistenze nel penultimo atto della rassegna Domenica 19 ottobre al Museo Archeologico di Pontecagnano con quattro performance d’autore e un viaggio nell’anima attraverso la danza Penultimo appuntamento con Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza, la rassegna ideata e diretta da Claudio Malangone che, portando la danza contemporanea nei luoghi della cultura della Campania, continua a intrecciare storia, identità e linguaggi del presente. Domenica 19 ottobre alle 19.30 al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, sarà una serata ricca di suggestioni e visioni con quattro performance che attraversano stili, poetiche e forme di resistenza. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Mare Nostrum, penultimo appuntamento: domenica 19 ottobre