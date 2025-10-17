Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza penultimo appuntamento | domenica 19 ottobre

Emozioni, sogni e resistenze nel penultimo atto della rassegna Domenica 19 ottobre al Museo Archeologico di Pontecagnano con quattro performance d’autore e un viaggio nell’anima attraverso la danza Penultimo appuntamento con Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza, la rassegna ideata e diretta da Claudio Malangone che, portando la danza contemporanea nei luoghi della cultura della Campania, continua a intrecciare storia, identità e linguaggi del presente. Domenica 19 ottobre alle 19.30 al Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, sarà una serata ricca di suggestioni e visioni con quattro performance che attraversano stili, poetiche e forme di resistenza. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Mare Nostrum – Il Mediterraneo che danza, penultimo appuntamento: domenica 19 ottobre

Argomenti simili trattati di recente

La Montanara Mare Nostrum Un antipasto che gioca con contrasti e profumi: stracciatella agli agrumi, riso soffiato al nero di seppia, prosciutto di tonno, zucchina marinata e limone candito. 320 611 3611 – 348 325 3258 Via Stazione, 13 – Bagheria #Bi - facebook.com Vai su Facebook

Giornata del Mediterraneo, il Mare Nostrum va tutelato: i progetti - Il Mediterraneo è una delle risorse vitali più preziose del Pianeta: ospita, infatti, circa il 7% della fauna marina mondiale, con circa il 30% di specie endemiche. Come scrive iodonna.it

Un progetto artistico per aprire il Mediterraneo - Mare Nostrum era il nome che i romani avevano dato al Mediterraneo, Mare Magnum Nostrum è il titolo che Gea Casolaro – artista da anni impegnata nella ricerca partecipativa e relazionale – dà al suo ... Lo riporta ilmanifesto.it

Mare nostrum - il Mediterraneo che danza - Alla Certosa di Padula e nei Musei Archeologici di Pontecagnano ed Eboli, la danza incontra la fotografia in un doppio omaggio al corpo, al mare e alla memoria Salerno, 28 luglio 2025 Valorizzare il ... Lo riporta ansa.it