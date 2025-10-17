Marco Piffari l' appello nel dolore del fratello Andrea | Che queste cose non si ripetano più Stringiamoci attorno ai nostri militari

PADOVA - «Faccio un appello. Che queste cose non si ripetano più». Così Andrea, fratello di Marco Piffari, dall'altare della basilica di Santa Giustina, a Padova,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Marco Piffari, l'appello nel dolore del fratello Andrea: «Che queste cose non si ripetano più. Stringiamoci attorno ai nostri militari»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

È il giorno dei funerali di stato per i tre carabinieri uccisi a Castel D'Azzano L’ultimo saluto a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari - facebook.com Vai su Facebook

Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello sono morti schiacciati dal peso delle macerie. Intanto davanti al giudice i due fratelli Ramponi non hanno parlato. La sorella è ancora ricoverata in ospedale. È stata lei a innescare lo scoppio. - X Vai su X

Marco Piffari, l'appello nel dolore del fratello Andrea: «Che queste cose non si ripetano più. Stringiamoci attorno ai nostri militari» - Così Andrea, fratello di Marco Piffari, dall'altare della basilica di Santa Giustina, a ... Come scrive ilgazzettino.it

Chi è Marco Piffari, carabiniere morto nell’esplosione a Castel D’Azzano: moglie, figli/ “Uomo di cuore” - Chi è Marco Piffari, moglie e figli del carabiniere morto a Castel D’Azzano a causa dell’esplosione di un casolare. Si legge su ilsussidiario.net

Marco Piffari, il dolore dei colleghi: «Attento e scrupoloso, avevamo lavorato insieme. Una tragedia» - Il luogotenente Marco Piffari, 56 anni, era il comandante della squadra operativa supporto del battaglione mobile di Mestre. Da ilgazzettino.it