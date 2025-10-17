Marco Bezzecchi si cosparge il capo di cenere | Penalità giusta bisogna accettarlo

Marco Bezzecchi ha concluso davanti a tutti la prima giornata del fine-settimana di Phillip Island (Australia), 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. In sella all’ Aprilia, il centauro romagnolo ha messo in mostra non solo una straordinaria prestazione pura (nuovo record della pista nelle pre-qualifiche), ma anche grande costanza. Certo, c’è una penalità da affrontare. Ieri gli Stewards si sono pronunciati su quanto è accaduto a Mandalika (Indonesia) con Marc Marquez e hanno deciso di sanzionare Bezzecchi con un doppio long lap penalty nella gara domenicale australiana. Il tamponamento ai danni del Cabroncito, quindi, è costato questa penalizzazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marco Bezzecchi si cosparge il capo di cenere: “Penalità giusta, bisogna accettarlo”

