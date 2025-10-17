Marco Berrettoni | per fili e per segni Azione artistica relazionale

Il libro "I quaderni di Malte L. Briggs" di R.M. Rilke esplora il senso della percezione, della realtà delle cose e dell'impossibilità di coglierla, dell'identità e della vita. Una vita che non sia intesa come un semplice intervallo tra nascita e morte, ma che abbia una sostanza unica, che fa. 🔗 Leggi su Romatoday.it