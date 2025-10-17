Marc Minkowski sul podio per ’Le stagioni’
Quando Joseph Haydn nel 1801 compose ’Le Stagioni’ aveva già superato i settant’anni: un’età che, per l’epoca, lo poneva ben oltre i confini della vecchiaia. Ma dopo i successi londinesi che ne avevano accresciuto la fama e dopo il trionfo del precedente oratorio, ’La Creazione’, il compositore era ancora attraversato da un’irriducibile forza creativa. ’Le Stagioni’, congedo spirituale di un artista che aveva dedicato alla musica una vita intera, tornano a risuonare domani alle 20 nella Sala Mehta del Teatro del Maggio. Sul podio, alla guida dell’Orchestra e del Coro del Maggio, è Marc Minkowski, che per la prima volta si cimenta con la partitura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
