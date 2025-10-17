Mara Venier contro le critiche a Domenica In | adesso parlo io e sull’esclusione di Gabriele Corsi…
Mara Venier è per tutti la regina della domenica, ma anche la Zia Mara. Un simbolo della televisione italiana, ma nonostante ciò è spesso oggetto di critiche anche dure e pungenti. Nelle ultime settimane, infatti, è stata travolta dalle critiche a Domenica In, il popolare contenitore televisivo della Rai che quest’anno ha celebrato 50 anni di messa in onda. Critiche a cui la Venier ha apertamente risposto durante l’evento di Chi. Mara Venier, il ritorno a Domenica In: “chiamai subito Maria De Filippi”. Tutte le domeniche Mara Venier fa compagnia a milioni di telespettatori a “ Domenica In “, uno dei programmi della domenica pomeriggio più seguiti del piccolo schermo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mara Venier ha rotto il silenzio sulla mancata partecipazione di Gabriele Corsi a Domenica In - facebook.com Vai su Facebook
Domenica in: se Mara Venier vuole voltare pagina, figuriamoci il pubblico - X Vai su X
Mara Venier il durissimo sfogo dopo le critiche a Domenica In: "Adesso parlo io" - La conduttrice ha rotto il silenzio su quanto successo con Gabriele Corsi che inizialmente doveva condurre il programma della domenica pomeriggio di Rai1 insieme a lei ... Come scrive today.it
Mara Venier rompe il silenzio dopo le critiche a Domenica In e svela la verità su Gabriele Corsi - Mara Venier, dopo settimane di silenzio, svela la verità su Gabriele Corsi e cerca di mettere a tacere tutte le polemiche legate a “Domenica In” ... dilei.it scrive
Domenica In, Evelina Sgarbi: “Ho visto mio padre a 47 kg e disidratato”. Dure critiche di Mara Venier - Un’intervista molto accesa, partita in maniera pacata e terminata con toni accesi: sul finale è dovuto intervenire l’avvocato della giovane ... Scrive dilei.it