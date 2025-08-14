? Daniela Poggi: Un Talento Completo tra Cinema, Teatro e Impegno ...Lino Banfi incanta il Premio Charlot: standing ovation e un abbraccio ...Ultimissime Inter LIVE: parla Ausilio, la rincorsa di Lautaro verso ...Calciomercato Juve: Psg pronto ad una super offerta per l’obiettivo ...I funerali di Stato dei carabinieri uccisi a Verona: l'applauso, le ...La Juventus rischia realmente l’esclusione dal calciomercato? La ...Suicidi e omicidi per povertà, ma lo spettro non desta il poterePensioni dei gravosi, chi si salva dall’aumento dell’età: due ...Attentato Ranucci, il giornalista: "Ordigno rudimentale, minacce dopo ...Attentato Ranucci, artificieri controllano auto rubata trovata vicino ...Cpi: “Putin in Ungheria? Eseguire l’arresto è un obbligo”Sandokan, presentata la nuova serie tv Rai con Can Yaman: il trailer ...Morto un 37enne nello scontro tra auto e moto avvenuto in ValpolicellaTerni, Giovanni Maggi: “Oltre 16 milioni di interventi in corso sulle ...De Luca torna all'attacco: "Sulla sanità una campagna di ...Il Piemonte si candida per il coordinamento sanitario pediatrico ...Insigne e Mertens di nuovo insieme: lo scatto sui social dei due ex ...Mangiano in mensa e poi si sentono male: in 100 dal dottore (ma non è ...Spoltore, tornano i buoni spesa: fino a 200 euro per le famiglie in ...Start risponde all'appello della precaria che cerca un lavoro: ...Nuove date per la rassegna 'Concerti Aperitivo' di Suoni del SudNobiletti la spunta al Tar: tocca alla Prefettura risolvere lo stallo ...A Peschici arriva il 'Puglia Urban DH'Giornata nazionale dell'Ordine di Malta"A TeatroAperto" – l’altra stagione del Teatro delle ArtiIl Dio Fluviale di Michelangelo torna all'Accademia delle Arti del ...Quattro incidenti in poche ore, due sulla stessa strada: un ferito ..."Da Grande…vorrei fare il genitore": due pedagogiste brindisine alla ...«L’Italia è fondamentale per Gaza .Il Piano Mattei rilancerà l’Africa»Benvenuto Brunello: vino, cultura e internazionalità in degustazione ...I funerali di Stato dei 3 carabinieri morti nell’esplosione di ...Deulofeu racconta il suo calvario: “Mio figlio guarda le ...Zverev fa i nomi di quattro tennisti che possono fermare Sinner e ...Pronostici Serie B 18 ottobre ore 15:00: scontro d’alta classifica in ...Tragico incidente a Osimo: muore un ragazzo di 14 anni mentre va a ...Adnkronos QeA, sostenibilità: quali scelte della politica economica?Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Sprint del Gp Stati Uniti: ...Maltempo, previsti temporali e grandine sulla penisola, allerta ...I tromboni di Aj StylesOne Match Only – AJ Styles vs John Cena – (WWE Crown Jewel 2025)Alessandro Basciano chiede l’interrogatorio, sarà sentito il 5 ...Renato Guttuso: al Castello di Masnago debutta un nuovo percorso ...Un nuovo, potente, modello di IA di Google per la ricerca contro il ...Tendenze e Tecniche Imperdibili per la Nail Art da ScoprireRiconoscimento e minacce, vi spiego l’approccio di Trump con Putin. ...Razionalizzazione e modernizzazione. Ecco il piano Mattei per la ...Nicolò Bulega: “Mi piacerebbe sostituire Marquez a Portimao, ma c’è ...Milano Cortina 2026: all’EBU i diritti media europei dei Giochi ...Violenta esplosione in un condominio di Bucarest: ci sono almeno tre ...Riforma della disabilità: disponibile la brochure INPS con tutte le ...Stipendio docenti e ATA ottobre 2025: cedolino visibile su NoiPA. ...All'Hangar Bicocca di Milano, la grande retrospettiva dedicata a Nan ...Carabinieri morti, il funerale a Santa Giustina. Mons Saba: «Valerio ...Strage dei carabinieri, folla a Padova per i funerali: Mattarella ...Parco Arcipelago Toscano: Matteo Arcenni nuovo commissario ...Da Libera Avellino e Arci solidarietà a Ranucci: “Attacco alla ...De Luca: “Siamo in un Paese dove l’ironia non è consentita”Napoli, Conte ha consapevolezza di questo momento: risparmiato l’uso ...Cosa succede se Putin mette piede in Europa? L’arresto, il tragitto ...Le possibili scelte di formazione di Conte per Torino-NapoliGaza, Oxfam: “A una settimana dal cessate il fuoco gli aiuti entrano ...Manovra: Conte, 'governo inadeguato, ha rassicurato banchieri e ...Omicidio Pamela Genini, le critiche di Roberta Bruzzone all’ex ...Funerali carabinieri morti Verona, vescovo: "Hanno servito patria con ...The Iris Affair – Missione ad alto rischio: il thriller Sky e NOW tra ...Pamela Petrarolo, la rivelazione di Tale e Quale Show“Sono esplosa, ho deciso!”: Giulia Stabile rompe il silenzio davanti ...Dieci sagre in Toscana nel weekend: qui si mangia e si fa festa, tra ...Papa Leone XIV nomina un arcivescovo progressista a ViennaFrozen 3, Kristen Bell aggiorna i fan sul sequel Disney: "Inizieremo ...Cinque secondi, Paolo Virzì: "Valerio Mastandrea era l'unico attore ...Stranger Things, Noah Schnapp ricorda: "A 13 anni continuavano a ...Amadeus sceglie Tina Cipollari a La Corrida: il segnale (ulteriore) ...Attentato Ranucci, Baccini: “Atto che minaccia la democrazia”The Drama | Zendaya e Robert Pattinson nel cast del filmSalvare il Ssn, la proposta di Vaia: “Va potenziato non indebolito, ...Padova, Meloni e Mattarella ai funerali di Stato dei tre carabinieri ...Sinner, tifoso ‘speciale’ al Six Kings Slam. Il siparietto con ...Ausilio svela un retroscena su Lautaro Martinez: «Aveva firmato con ...Como Juve probabili formazioni: dal numero 9 titolare al possibile ...Svolta sulla morte del fondatore di Mango: indagato il figlioBtp Valore 2025, ecco quali sono i tassi di interesse e quanto ...Ristrutturare casa, arriva la guida ai bonus edilizi dell’Agenzia ...Napoli, la 77ma edizione del Prix Italia presentata a Palazzo realePalazzi evacuati, strade chiuse e punti di raccolta: tutto quello che ...Riqualificato il parcheggio del bosco Farneto: riciclerà l'acqua in ...Porta Palazzo, tentano di rapinare una donna e poi scappano: un ...Caso Pierina, decine di querele ai leoni da tastiera. "Assurdità ...“Scendiamo in Piazza – Gli Spazi del Cuore” fa tappa a PerugiaInfluenza, vaccinazioni gratuite in piazza Verdi: ecco quandoGhiffa, donna trovata morta in casa da giorniIl ‘cacciatore di nazisti’ arriva a MonzaIl Racing City Group versa altri 150mila euro per l’Acr MessinaLavori all'ufficio postale di Mistretta, le informazioni utili per ...Messina si tinge di rosa per la ricerca sui tumori femminili: torna ...Studente rifugiato dal Niger in Puglia: si laurea in Computer ...Filippo compie 18 anni, gli auguri della famigliaLaura Nargi, candidata alle Regionali: “Impegno civico per Avellino e ...Classificazione dei dazi Usa: l'evento di Confindustria per le impreseSei maestri del lavoro riceveranno il Grosso AretinoSciopero di AnconAmbiente, alta la partecipazione. Una delegazione ...Diletta Leotta parla di un trauma del passato: “Pensavo che la mia ...Pisa, due itinerari per la Giornata del trekking urbanoCosa sappiamo sull’epidemia di influenza in Giappone: quali sono i ...Il segnale di Gaetano Manfredi al Pd: resta sindaco a Napoli e ...Perché Elon Musk sta costruendo un’enorme struttura: i piani per ...Aggredisce un’impiegata del Cup nel Napoletano: denunciata una ...Vertice Putin-Trump a Budapest, gli esperti: “Così lo zar vuole ...Italo-Belga: la Regione chiede chiarimenti alla Prefettura, nessuna ...Approvata la Manovra 2026: Meloni, “Seria, equilibrata e centrata su ...Strage carabinieri, oggi i funerali a Padova: presenti Meloni e ...Milan, l’opinione: “Rafa Leao come Henry, ecco perché”Letizia di Spagna con il look che piace anche a Kate MiddletonApple TV si è presa la F1 negli Stati Uniti: esclusiva della ...Le medaglie olimpiche vinte dall’Italia ai Mondiali 2025: 10 ori e 4 ...LIVE Musetti-Mpetshi Perricard 3-4, ATP Bruxelles 2025 in DIRETTA: il ...Tiro a volo, Josip Glasnovic conquista l’oro iridato nel trap maschilePattinaggio artistico a rotelle: Ciacia seconda dopo lo short inline ...Calcio femminile: Lazio-Juventus la sfida di cartello della terza di ...Verissimo, gli ospiti del 18 e 19 ottobre 2025Legge di Bilancio, AIE: “Manca la detrazione per la spesa dei libri ...Scooter sotto furgone, muore Tommaso Bruciaferri, 14 anni: ...Spruzzano spray al peperoncino nei corridoi, scuola evacuata: ...Gianluca Soncin coinvolto in una frode fiscale nel Piceno: a Milano ...Tavullia, omicidio o legittima difesa? Il giudice chiede nuovi ...Scippa e rapina anziani al buio: arrestato dopo 7 colpi in centro e ...Alla conquista della stratosfera: gli studenti del Liceo Scientifico ...Manovra, come cambiano le pensioni: dall’aumento delle minime ai ...Calciomercato Juve, centrocampo al centro del progetto per gennaio. ...Nissan Leaf, la prova de Il Fatto.it – La terza generazione punta su ...Attentato a Ranucci, Milena Gabanelli: “Terribile, non capitava da ...Questo cane ha viaggiato in business class su un volo di 11 oreSerie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 8a Giornata: Palinsesto e ...Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 8a Giornata: Palinsesto e TelecronistiPrestazioni da top di gamma, prezzo da medio: Realme GT 7 Pro in ...Ballando con le stelle, Marcella Bella: "Vorrei arrivare in finale. ...“Inchiodato dalle telecamere”. Attentato a Ranucci, svolta nelle ...Allarme sicurezza alla scuola “Colombo”: i genitori scrivono alle ...Un candidato alla Regione Campania sta usando l’IA per dialogare coi ...Esplosione a Verona, funerali di Stato per i tre carabinieri uccisi. ...Come un paio di guanti eleganti da uomo completano e valorizzano lo ...“De Bruyne simbolo cambiamento mentalità Napoli”, il grido di ...L’amore vince ogni ostacolo sul palco del Teatro ArcimboldiLe porte della moda italiana si aprono al pubblicoI giganti del sumo attraversano il Tamigi: la tradizione giapponese ...Life Impacto: il progetto Dainese che ricicla i caschi da motoCortigiana: storia e metamorfosi di una parola tra potere, cultura e ...Napoli Inter, i partenopei verso un recupero importante in vista del ...Nomine partecipate 2025/2026: l’elenco completo degli organi da ...Libano, raid di Israele contro una fabbrica di cemento nel sud: feriti

Legge di Bilancio, AIE: “Manca la detrazione per la spesa dei libri scolastici. Siamo delusi”

L’Associazione Italiana Editori esprime disappunto per la mancata inclusione, nella legge di Bilanc... ► orizzontescuola.it

Prestazioni da top di gamma, prezzo da medio: Realme GT 7 Pro in offerta bomba a soli 476€

Realme GT 7 Pro con Snapdragon 8 Elite a soli 476€ su AliExpress: il primo smartphone europeo con ... ► tuttoandroid.net

Pisa, due itinerari per la Giornata del trekking urbano

PISA – Anche quest’anno Pisa sarà tra le protagoniste della XXII Giornata Nazionale del Trekking Ur... ► corrieretoscano.it

A Peschici arriva il

Fine settimana di adrenalina nel cuore del Gargano, con la magia di una tappa unica tra sport, sce... ► foggiatoday.it

Pensioni dei gravosi, chi si salva dall’aumento dell’età: due professioni anche nella scuola

L’aumento dei requisiti anagrafici e contributivi derivante dalla maggiore speranza di vita del 202... ► lettera43.it

Pattinaggio artistico a rotelle: Ciacia seconda dopo lo short inline ai Mondiali. Buona prova complessiva degli azzurri

Parte con il piede giusto l’avventura della Nazionale italiana di pattinaggio artistico a rotelle, ... ► oasport.it

Vertice Putin Trump a Budapest, gli esperti: “Così lo zar vuole umiliare l’Europa e prendere tempo in Ucraina”

La telefonata russa e il summit di Budapest segnano una nuova fase di pressione strategica: "Mosca ... ► fanpage.it

Influenza, vaccinazioni gratuite in piazza Verdi: ecco quando

Lunedì 20 ottobre l’Asp inaugura ufficialmente la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-202... ► palermotoday.it

Serie B 2025/26 Diretta DAZN 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Lo Stadio Renzo Barbera sarà teatro dell’8ª giornata di Serie BKT, quando domenica 19 ottobre alle 1... ► digital-news.it

Milan, l’opinione: “Rafa Leao come Henry, ecco perché”

Rafa Leao fa sempre molto discutere, ma il Milan se lo tiene stretto, anche perché per qualcuno può ... ► pianetamilan.it

Stranger Things, Noah Schnapp ricorda: "A 13 anni continuavano a chiedermi se fossi gay"

Il giovane attore ha ricordato quanto fosse spaventato dalle domande dei giornalisti all'epoca e del... ► movieplayer.it

Ultimissime Inter LIVE: parla Ausilio, la rincorsa di Lautaro verso la Roma. Le parole di Chivu e Gasperini in conferenza

di Redazione Inter News 24Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizi... ► internews24.com

Letizia di Spagna con il look che piace anche a Kate Middleton

Letizia di Spagna sceglie ancora il rosso per partecipare a un evento istituzionale. La regina spag... ► amica.it

Il Dio Fluviale di Michelangelo torna all

Il Dio Fluviale di Michelangelo torna a casa. Quest’opera, ideata per le tombe medicee nella Sagre... ► firenzetoday.it

Porta Palazzo, tentano di rapinare una donna e poi scappano: un arresto e un uomo in fuga

Il primo campanello d'allarme sono state le urla, poi la scena: due uomini intenti a strattonare u... ► torinotoday.it

Filippo compie 18 anni, gli auguri della famiglia

"Auguri Filippo! Oggi compi 18 anni, un traguardo speciale che segna l’inizio di un capitolo nuovo... ► avellinotoday.it

"Da Grande…vorrei fare il genitore": due pedagogiste brindisine alla Camera dei Deputati

ROMA - Arrivano alla Camera dei Deputati nella prestigiosa Sala Matteotti le due Pedagogiste brind... ► brindisireport.it

Italo Belga: la Regione chiede chiarimenti alla Prefettura, nessuna revoca senza provvedimenti ufficiali

ABBONATI A DAYITALIANEWS La richiesta di aggiornamenti e verifiche alla Prefettura di Palermo ... ► dayitalianews.com

“De Bruyne simbolo cambiamento mentalità Napoli”, il grido di Cicchella

Un Francesco Cicchella bello carico, sorridente e determinato, quello incontrato recentemente a For... ► danielebartocciblog.

Le porte della moda italiana si aprono al pubblico

Ci sono luoghi che restano invisibili per undici mesi all’anno. Atelier dove nascono gli abiti che ... ► nonewsmagazine.com

Serie B 2025/26 Diretta LaB Channel 8a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

Si riprende dopo la pausa: derby inedito V. Entella-Sampdoria, big match Palermo-Modena, il Frosinon... ► digital-news.it

Il ‘cacciatore di nazisti’ arriva a Monza

Ha scovato i nazisti autori delle maggiori stragi in Italia durante la Seconda guerra mondiale che... ► monzatoday.it

Attentato Ranucci, il giornalista: "Ordigno rudimentale, minacce dopo inchieste"

Nella notte un’autobomba è esplosa davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci, uno dei principali g... ► lapresse.it

Questo cane ha viaggiato in business class su un volo di 11 ore

Seduta composta, sguardo fiero e copertina morbida addosso. Non è una diva di Hollywood, ma Fifi, u... ► caffeinamagazine.it

All

All'Hangar Bicocca di Milano, la grande retrospettiva dedicata a Nan Goldin, artista, attivista, fotografa sovversiva. Un villaggio di otto strutture accoglie gli slideshow di altrettanti capitoli della sua opera esaltati da una colonna sonora straordinaria. Un viaggio generazionale che attraversa l'America degli ultimi cinque decenni

Non finirà bene. This will not end well.Del resto, perché dovrebbe? Siamo crudeli e cinici, esseri ... ► iodonna.it

Verissimo, gli ospiti del 18 e 19 ottobre 2025

Gli ospiti del weekend Nel nuovo appuntamento con Verissimo, Silvia Toffanin accoglierà Carolina Ma... ► 361magazine.com

Giornata nazionale dell

Si svolgerà il 18 ottobre la Giornata Nazionale dell'Ordine di Malta con iniziative simultanee su ... ► firenzetoday.it

Laura Nargi, candidata alle Regionali: “Impegno civico per Avellino e l’Irpinia”

L’ex sindaca di Avellino, Laura Nargi, si candida alle prossime elezioni regionali come civica, so... ► avellinotoday.it

Dieci sagre in Toscana nel weekend: qui si mangia e si fa festa, tra funghi e castagne

Continuano i grandi appuntamenti d'autunno nei paesi: celebrati i piatti di stagione, come anche la ... ► lanazione.it

“Inchiodato dalle telecamere”. Attentato a Ranucci, svolta nelle indagini: cosa si scopre

Svolta nelle indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci. L’episodio ha suscitato forte allarme anch... ► tvzap.it

Un candidato alla Regione Campania sta usando l’IA per dialogare coi cittadini

Un assistente virtuale sempre attivo, capace di rispondere, dialogare e raccogliere idee dal territ... ► repubblica.it

Libano, raid di Israele contro una fabbrica di cemento nel sud: feriti

L’Idf ha effettuato una serie di attacchi aerei nel sud del Libano nella notte tra giovedì e venerd... ► lapresse.it

Apple TV si è presa la F1 negli Stati Uniti: esclusiva della piattaforma per 5 anni

Via ESPN e dentro Apple con la sua piattaforma di streaming. Un accordo anche figlio della collabor... ► dday.it

Ausilio svela un retroscena su Lautaro Martinez: «Aveva firmato con questa squadra. Ecco cosa rischiai!»

di Redazione Inter News 24Ausilio in un’intervista al Corriere dello Sport ha svelato un retroscena ... ► internews24.com

“Scendiamo in Piazza – Gli Spazi del Cuore” fa tappa a Perugia

 La tappa perugina del progetto nazionale “Scendiamo in Piazza – Gli Spazi del Cuore”, promosso da... ► perugiatoday.it

Calciomercato Juve: Psg pronto ad una super offerta per l’obiettivo bianconero! Strada in salita per la dirigenza? L’ultima voce dall’Inghilterra sul suo futuro

di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve: il Psg prepara la super offerta per questo obiettivo ... ► juventusnews24.com

Funerali carabinieri morti Verona, vescovo: "Hanno servito patria con amore". DIRETTA TV

Al via nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri Valerio Dap... ► tg24.sky.it

Cpi: “Putin in Ungheria? Eseguire l’arresto è un obbligo”

Il possibile incontro a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, annunciato dal presidente Usa p... ► lapresse.it

Cosa sappiamo sull’epidemia di influenza in Giappone: quali sono i dati ufficiali e i rischi per gli altri Paesi

In Giappone è stata già superata la soglia limite che convenzionalmente indica l'inizio dell'epidem... ► fanpage.it

Svolta sulla morte del fondatore di Mango: indagato il figlio

Svolta in Spagna sulla morte di Isak Andic, fondatore di Mango, avvenuta 14 dicembre del 2024 dopo ... ► lettera43.it

Btp Valore 2025, ecco quali sono i tassi di interesse e quanto conviene il rendimento

Nelle ultime ore, il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha reso noti i tassi di interess... ► lettera43.it

Manovra, come cambiano le pensioni: dall’aumento delle minime ai nuovi requisiti per lasciare il lavoro

Aumento delle pensioni minime, sterilizzazione parziale dell’aumento dell’età pensionabile e una pr... ► lanotiziagiornale.it

Cosa succede se Putin mette piede in Europa? L’arresto, il tragitto rischioso da Mosca, e la linea Ue sul vertice con Trump a casa di Orban

L’incontro a Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, annunciato ieri sera dal tycoon, non ha a... ► open.online

Terni, Giovanni Maggi: “Oltre 16 milioni di interventi in corso sulle scuole”. Tutti gli istituti coinvolti

“E’ un impegno continuo e puntuale quello che la Amministrazione comunale svolge a tutela e valori... ► ternitoday.it

Nicolò Bulega: “Mi piacerebbe sostituire Marquez a Portimao, ma c’è il rischio di una figuraccia”

Nicolò Bulega è impegnato questo weekend a Jerez de la Frontera per l’ultima tappa del Mondiale Sup... ► oasport.it

The Iris Affair – Missione ad alto rischio: il thriller Sky e NOW tra enigmi, potere e segreti in Italia

Una misteriosa tecnologia potenzialmente in grado di distruggere il mondo; una sola persona in grado... ► digital-news.it

Calcio femminile: Lazio Juventus la sfida di cartello della terza di Serie A. La Roma visita il Napoli

Prosegue la Serie A 2025-2026 di calcio femminile. E lo fa con una sfida che si preannuncia oltremo... ► oasport.it

Perché Elon Musk sta costruendo un’enorme struttura: i piani per Colossus 2

Elon Musk accelera sulla corsa all’intelligenza artificiale con Colossus 2, un gigantesco data cent... ► fanpage.it

Tavullia, omicidio o legittima difesa? Il giudice chiede nuovi accertamenti

Pesaro, 17 ottobre 2025 – Stamattina, nell’aula del tribunale di Pesaro, il giudice Versini ha chie... ► ilrestodelcarlino.it

Formula 1, oggi prove libere e qualifiche Sprint del Gp Stati Uniti: orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale riparte dal circuito delle Americhe di Austi... ► ildifforme.it

Quattro incidenti in poche ore, due sulla stessa strada: un ferito sulla statale

BRINDISI - Una serie di incidenti stradali ha segnato la giornata di oggi, venerdì 17 ottobre, nel... ► brindisireport.it

Sei maestri del lavoro riceveranno il Grosso Aretino

Domenica 26 ottobre alle ore 16:00 si svolgerà, presso il Palazzo della Fraternita dei Laici ad Ar... ► arezzonotizie.it

L’amore vince ogni ostacolo sul palco del Teatro Arcimboldi

Il palcoscenico del Teatro Arcimboldi di Milano si prepara ad accogliere sabato 19 ottobre alle ore... ► nonewsmagazine.com

Scippa e rapina anziani al buio: arrestato dopo 7 colpi in centro e sul lungomare

Fano, 17 ottobre 2025 – Agiva al calare del sole, seguiva le sue vittime a distanza, poi piombava a... ► ilrestodelcarlino.it

The Drama | Zendaya e Robert Pattinson nel cast del film

A24 ha ufficializzato l’ingaggio di Zendaya e Robert Pattinson per il cast della commedia romantica... ► universalmovies.it

Caso Pierina, decine di querele ai leoni da tastiera. "Assurdità messe in rete per influenzare il processo"

Lunedì prossimo, 20 ottobre, è in agenda la seconda udienza del processo a Luis Dassilva, unico im... ► riminitoday.it

Calciomercato Juve, centrocampo al centro del progetto per gennaio. Le ultime novità

Calciomercato Juve: il centrocampo al centro delle strategie, Tonali sogno difficile, Kessié e Mili... ► calcionews24.com

Zverev fa i nomi di quattro tennisti che possono fermare Sinner e Alcaraz: “Io e altri tre”

Il tennista tedesco ammette la netta superiorità dello spagnolo e dell'italiano: "Sono anni luce da... ► fanpage.it

Sinner, tifoso ‘speciale’ al Six Kings Slam. Il siparietto con IShowSpeed

(Adnkronos) – IShowSpeed 'incorona' Jannik Sinner. Lo youtuber americano, uno dei più influenti e s... ► webmagazine24.it

Nobiletti la spunta al Tar: tocca alla Prefettura risolvere lo stallo politico a Palazzo Dogana

La sentenza, fresca di pubblicazione, sta facendo vorticosamente il giro delle chat, fino a divent... ► foggiatoday.it

Stipendio docenti e ATA ottobre 2025: cedolino visibile su NoiPA. Scatti anzianità, vacanza contrattuale, Fondo Espero: spieghiamo tutte le voci

Comincia ad essere visibile nell'area riservata di NoiPA l'importo della mensilità di ottobre 2025.... ► orizzontescuola.it

Suicidi e omicidi per povertà, ma lo spettro non desta il potere

Lo spettro d’una povertà irreversibile fa visita ogni notte a milioni d’italiani, ma il potere dorme... ► imolaoggi.it