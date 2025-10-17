Tragico incidente stradale a Celano, in provincia de L’Aquila, dove un giovane di appena 21 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi, venerdì 17 ottobre. La vittima si chiamava Manuel Fieramosca e stava raggiungendo il posto di lavoro a bordo della sua auto, una Fiat Panda, quando ha impattato violentemente contro un palo della rete elettrica in via Romana. L’incidente è avvenuto intorno alle 6:30 del mattino, mentre il giovane si recava presso una ditta locale in cui lavorava come operaio. Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Manuel non c'è più". Esce di casa per andare al lavoro, poi la tragedia: una famiglia distrutta così