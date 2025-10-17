Mantova, 17 ottobre 2025 – Il Mantova riprenderà il suo cammino ospitando (sabato 18 ottobre alle 15) il Sudtirol. Gli altoatesini sono una squadra ostica e un avversario sempre difficile da affrontare. I tre punti in palio domani al “Martelli” sono molto importanti per entrambe le contendenti, ma rivestono un rilievo del tutto particolare per la squadra virgiliana, imprigionata al penultimo posto della serie B. Dopo due settimane di preparazione, i due allenatori, Possanzini e Castori (che seguirà la gara dalla tribuna perché squalificato), sono decisi a chiedere ai rispettivi giocatori di dare il massimo per ripartire nel segno della fiducia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mantova-Sudtirol, i virgiliani ripartono alla ricerca della vittoria