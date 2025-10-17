Manovra via libera del Consiglio dei Ministri Dalle pensioni al fisco cosa cambia

Tv2000.it | 17 ott 2025

Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La finanziaria vale 18,7 miliardi di euro. Seria ed equilibrata per il governo, critiche invece dalle opposizioni. Dalle pensioni al fisco, cosa cambia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

manovra via libera del consiglio dei ministri dalle pensioni al fisco cosa cambia

© Tv2000.it - Manovra, via libera del Consiglio dei Ministri. Dalle pensioni al fisco, cosa cambia

