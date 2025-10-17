Manovra via libera del Consiglio dei Ministri Dalle pensioni al fisco cosa cambia

Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra. La finanziaria vale 18,7 miliardi di euro. Seria ed equilibrata per il governo, critiche invece dalle opposizioni. Dalle pensioni al fisco, cosa cambia. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Manovra, via libera del Consiglio dei Ministri. Dalle pensioni al fisco, cosa cambia

Leggi anche questi approfondimenti

Via libera alla manovra da 18 miliardi di euro: fisco, famiglie e pensioni al centro delle scelte del governo - facebook.com Vai su Facebook

#Italia | CDM, via libera alla manovra. Meloni: “Priorità a salari, famiglia e sanità” https://acortar.link/q6ca34 - X Vai su X

Via libera alla manovra da 18,7 miliardi. Le scelte del governo criticate dalle opposizioni. Il severo monito di Mattarella - In sintesi: priorità a casa, famiglia, salari e sanità. Da blitzquotidiano.it

Manovra, via libera in CdM. Meloni: E' seria e si concentra su 4 priorità - "E' una manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzi ... Segnala finanza.repubblica.it

Manovra, via libera dal Consiglio dei Ministri. Meloni: “vale 18,7 miliardi, risponde ai bisogni di famiglie ed imprese” - Il consiglio dei ministri, presieduto da Giorgia Meloni, ha approvato il disegno di legge bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- Riporta strettoweb.com