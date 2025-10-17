Manovra via libera del CdM Meloni fissa le priorità | Famiglia e natalità riduzione delle tasse sostegno alle imprese e sanità LA DIRETTA
Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio per il 2026. «E' una manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità». Lo ha detto la premier Giorgia Meloninlla conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra. «Ringrazio la maggioranza per la compattezza»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
