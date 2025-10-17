Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio per il 2026. «E' una manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità». Lo ha detto la premier Giorgia Meloninlla conferenza stampa al termine del Cdm sulla manovra. «Ringrazio la maggioranza per la compattezza»,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Manovra, via libera del CdM. Meloni fissa le priorità: "Famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità" LA DIRETTA