Manovra via libera dal Cdm Meloni | Seria ed equilibrata risponde a bisogni concreti di famiglie e imprese
(Adnkronos) – ''Vorrei ringraziare i vicepremier e i leader dei partiti della maggioranza. Abbiamo lavorato con serenità, buonsenso, compattezza e guardando al risultato''. Così la premier Giorgia Meloni illustrando la manovra in una conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato la legge di bilancio. Quella approvata oggi dal Cdm è "una manovra . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
Manovra da 18 miliardi di euro, venerdì prossimo il via libera: taglio Irpef e sostegni a famiglie e imprese - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, Abi: via libera al contributo straordinario delle banche in più anni #manovra #abi #banche #14ottobre https://tgcom24.mediaset.it/economia/manovra-abi-banche-contributo-straordinario-bilancio-stato_104611486-202502k.shtml… - X Vai su X
Manovra, via libera del CdM. Meloni fissa le priorità: "Famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità" LA DIRETTA - «Ringrazio la maggioranza per la compattezza», per aver lavorato "guardando al risultato". Lo riporta gazzettadelsud.it
Via libera dal Cdm alla Manovra da 18,7 miliardi. Meloni “Seria ed equilibrata” - Il commento della premier Giorgia Meloni "Seria ed equilibrata" ... italpress.com scrive
Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra - Si è conclusa la riunione del cdm a Palazzo Chigi, con il via libera da parte del governo alla legge di bilancio. Si legge su rainews.it