Manovra rincari in arrivo per le sigarette L’annuncio del ministro Giorgetti | Poco poco ma sì aumentano Ecco di quanto e da quando

Le sigarette torneranno ad aumentare. Lo ha confermato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa seguita all’approvazione della Legge di Bilancio 2026. « Le sigarette, poco poco ma sì, aumentano », ha detto il ministro, rispondendo a una domanda sui rincari previsti per le “bionde”. Secondo quanto anticipato, la Manovra 2026 prevede un rinnovo del calendario fiscale dei tabacchi, con un aggiornamento triennale delle accise che scatterà dal prossimo anno. Gli aumenti riguarderanno sia i prodotti da combustione, come sigarette e trinciati, sia le sigarette elettroniche, ma in misura diversa: più contenuta per le e-cig, più marcata per i prodotti tradizionali. 🔗 Leggi su Open.online

