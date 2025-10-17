Manovra | rafforzato bonus mamme potenziato congedo per malattia figli minori
Milano, 17 ott. (LaPresse) – Per il 2026 rispetto al 2025 è rafforzato il bonus mamme, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Potenziati anche il congedo parentale e il congedo per malattia dei figli minori. É quanto si legge nella nota del Consiglio dei ministri che ha approvato il il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
