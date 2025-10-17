Manovra Orsini | Bene le parole di Meloni ma serve piano a 3 anni per le imprese

"Dobbiamo essere competitivi con gli Stati Uniti che tutti i giorni cercano di attrarre là le nostre imprese e con la Cina", ha dichiarato il presidente di Confindustria, aggiungendo che per tornare ad essere competitivi è necessario tornare a crescere, innovare ed essere performanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manovra, Orsini: “Bene le parole di Meloni, ma serve piano a 3 anni per le imprese”

