Manovra oggi il via libera in Consiglio dei ministri
La politica con la manovra in dirittura d’arrivo. Oggi il passaggio in Consiglio dei Ministri. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La prima pagina di Gazzetta del Sud oggi in edicola https://gazzettadelsud.it/oggi-in-edicola/ Manovra, il centrodestra trova l’intesa sulle banche Reggio, in silenzio dal pm il fidanzato dell’infanticida I tre aeroporti calabresi tra cantieri e nuove sfide - facebook.com Vai su Facebook
Floris su cortigiana di Landini "ha utilizzato un vocabolo che ha un significato più ampio di quello che pensava lui...si è reso conto e ha specificato alla corte di Trump, portaborse...però oggi per manovra dovevano trovare 5miliardi dalle banche" svelato #Landi - X Vai su X
Via libera del Consiglio dei ministri alla Manovra - Si è conclusa la riunione del cdm a Palazzo Chigi, con il via libera da parte del governo alla legge di bilancio. Da rainews.it
Manovra: via libera dal consiglio dei ministri al ddl bilancio - La riunione è terminata dopo un’ora: arrivata nella serata di giovedì l’intesa tra i leader di maggioranza sul contributo degli istituti ... Lo riporta repubblica.it
Manovra 2026, al via il Cdm in diretta per l’esame del disegno di legge: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus - La Manovra 2026 approda in Cdm, in diretta le ultime notizie e novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di bilancio, sul tavolo insieme ... Come scrive fanpage.it