Manovra Meloni soddisfatta | Legge seria ed equilibrata al centro famiglie e imprese
Una serie di progetti che sono stati permessi anche dal contributo che quest'anno daranno gli istituti di credito. Meloni ha voluto ringraziarli nel corso della conferenza stampa, spiegando che in questi mesi sono state messe in atto delle "importanti interlocuzioni", in quanto erano da tenere in considerazione gli interessi di entrambe le parti. Il premier ha voluto chiarire che la manovra non prevede in alcun modo la tassazione degli extraprofitti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Argomenti simili trattati di recente
Alla vigilia della prossima manovra economica, segnata da scelte prudenti e pochi effetti sulla crescita, chiediamo a Giorgia Meloni: cosa direbbe se fosse all’opposizione? A cura di Linda Giannattasio https://la7.it/piazzapulita/video/silenzio-stampa-la-manovr - X Vai su X
Provo a spiegare perché Meloni non vuole parlare della Manovra Finanziaria e le nostre proposte principali in meno di due minuti. Ci riuscirò? #Meloni #ManovraFinanziaria #Fananziaria #AlleanzaVerdiSinistra - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, il consiglio dei ministri approva la legge di bilancio 2026. Meloni: «Seria e equilibrata» - Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato la legge di bilancio. Scrive leggo.it
Manovra, dal taglio dell’Irpef alle pensioni: tutte le misure approvate. Meloni: «Priorità a famiglia, salari, casa e sanità» - La riunione, iniziata intorno alle 11, è terminata alle 12. Secondo leggo.it
Manovra, le banche verseranno 4,3 miliardi: Meloni trova la quadra - La maggioranza trova l’intesa sulla Manovra: le banche verseranno 4,3 miliardi e una nuova addizionale Irap finanzierà la sanità pubblica ... Si legge su quifinanza.it