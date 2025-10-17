Una serie di progetti che sono stati permessi anche dal contributo che quest'anno daranno gli istituti di credito. Meloni ha voluto ringraziarli nel corso della conferenza stampa, spiegando che in questi mesi sono state messe in atto delle "importanti interlocuzioni", in quanto erano da tenere in considerazione gli interessi di entrambe le parti. Il premier ha voluto chiarire che la manovra non prevede in alcun modo la tassazione degli extraprofitti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Manovra, Meloni soddisfatta: "Legge seria ed equilibrata, al centro famiglie e imprese"