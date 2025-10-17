Manovra Meloni | Seria ed equilibrata vale 18,7 miliardi
“E’ una Manovra che considero seria ed equilibrata, vale 1 8,7 miliardi di euro, è più leggera delle precedenti e tiene conto anche del quadro complessivo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in conferenza stampa dopo il Cdm che ha dato via libera alla manovra. Bisogna anche considerare che “ nel 2026 le casse dello Stato verseranno 40 miliardi di euro per il superbonus, che è più del doppio della legge che stiamo varando”, ha aggiunto la premier. “Si concentra sulle stesse grande priorità delle manovre precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, salari cioè tutela del potere d’acquisto, sostegno alle imprese e sanità”, ha sottolineato Meloni Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Via libera dal Cdm sulla manovra di bilancio. La conferenza di Giorgia Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Alla vigilia della prossima manovra economica, segnata da scelte prudenti e pochi effetti sulla crescita, chiediamo a Giorgia Meloni: cosa direbbe se fosse all’opposizione? A cura di Linda Giannattasio https://la7.it/piazzapulita/video/silenzio-stampa-la-manovr - X Vai su X
Manovra, via libera dal Cdm. Meloni: "Seria ed equilibrata, risponde a bisogni concreti". Le misure - 'Quattro priorità: sostegno alla natalità, taglio del fisco, contributi alle famiglie e aumento dei fondi per la sanità' ... Da msn.com
Il governo approva la manovra, è da 18,7 miliardi. Meloni: “Seria ed equilibrata” - La premier sugli stipendi: "Come sappiamo in Italia un problema salari c'è, non si risolve in un giorno, con le misure approvate in questi ... Si legge su huffingtonpost.it
Manovra, Meloni: "Seria ed equilibrata, vale 18,7 miliardi" - (LaPresse) "E' una manovra che considero seria ed equilibrata, vale 18,7 miliardi di euro, è più leggera delle precedenti e tiene conto anche ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com