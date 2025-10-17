Manovra Meloni | Seria ed equilibrata vale 18,7 miliardi

“E’ una Manovra che considero seria ed equilibrata, vale 1 8,7 miliardi di euro, è più leggera delle precedenti e tiene conto anche del quadro complessivo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in conferenza stampa dopo il Cdm che ha dato via libera alla manovra. Bisogna anche considerare che “ nel 2026 le casse dello Stato verseranno 40 miliardi di euro per il superbonus, che è più del doppio della legge che stiamo varando”, ha aggiunto la premier. “Si concentra sulle stesse grande priorità delle manovre precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, salari cioè tutela del potere d’acquisto, sostegno alle imprese e sanità”, ha sottolineato Meloni Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

