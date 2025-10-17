Manovra Meloni | non temo contraccolpo su banche no intento punitivo
Roma, 17 ott. (askanews) – “Non temo un contracolpo per quanto riguarda il sistema creditizio-assicurativo: il mio intento non era punitivo. L’intento era di concentrarsi su delle priorirà che ha la nazione, il lavoro, i salari, le famiglie, mantenendo una traiettoria di bilancio, di deficit che ci consente di essere seri e credibili. E non siamo gli unici a beneficiare di questa traiettoria”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm che ha approvato la legge di bilancio. Nelle banche “ho trovato una consapevolezza sul quadro complessivo dell’Italia e su una strategia che porta beneficio anche a loro, le ho ringraziate”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
