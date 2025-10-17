Manovra Meloni | lavoro di squadra con buonsenso e compattezza

Roma, 17 ott. (askanews) – “Voglio ringraziare tutti i ministri per il lavoro di squadra che ci permette di presentare una manovra che risponde ai bisogni concreti della nazione. Ringrazio Giorgetti che è il destinatario di tutte le necessità e richieste, ringrazio i vicepremier e leader dei partiti di maggioranza: abbiamo lavorato con serenità, buonsenso, compattezza e guardando al risultato”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del Cdm che a approvato la manovra. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

