Manovra Meloni lascia la conferenza stampa | Siamo fuori tempo massimo vi lascio Giorgetti e gli augura in bocca al lupo - VIDEO

Meloni, dopo aver risposto a due domande, ha lasciato la conferenza dopo che il suo Ufficio stampa aveva spiegato: "Siamo fuori tempo massimo, anzi già in ritardo La premier Giorgia Meloni lascia la conferenza stampa sulla manovra finanziaria lasciando il ministro dell'Economia Giancarlo Gior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Manovra, Meloni lascia la conferenza stampa: "Siamo fuori tempo massimo, vi lascio Giorgetti", e gli augura "in bocca al lupo" - VIDEO

Contenuti che potrebbero interessarti

Manovra, Varchi (FdI): Governo Meloni continua ad investire nel sud Italia con rifinanziamento Zes https://lavocedelpatriota.it/manovra-varchi-fdi-governo-meloni-continua-ad-investire-nel-sud-italia-con-rifinanziamento-zes/… via @vocedelpatriota - X Vai su X

"Siamo fuori tempo massimo": alla conferenza stampa del governo dopo la manovra la premier Meloni, insieme ai vicepremier Tajani e Salvini, lascia l'aula - facebook.com Vai su Facebook

Manovra, Meloni lascia la conferenza stampa: "Resta Giorgetti, in bocca al lupo" - "Siamo fuori tempo massimo": alla conferenza stampa del governo dopo la manovra la premier Meloni, insieme ai vicepremier Tajani e Salvini, lascia l'aula. Riporta repubblica.it

La premier Meloni lascia la conferenza sulla manovra e saluta Giorgetti: "In bocca al lupo" - (Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 Giorgia Meloni ha presentato la manovra 2026 al termine del Consiglio dei ministri che ne ha approvato il testo definitivo. Secondo quotidiano.net

Manovra, show di Meloni: la premier prima illustra la legge di bilancio, poi se ne va e lascia Giorgetti in conferenza stampa. "In bocca al lupo" - Giorgia Meloni illustra la manovra 2026 e lascia la conferenza con Salvini e Tajani dopo l’ok del CdM: “Siamo fuori tempo massimo”, spiega Palazzo Chigi ... affaritaliani.it scrive