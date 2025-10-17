Manovra Meloni | Complessivamente 1,6 miliardi dedicati alle famiglie

Iltempo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "Con questa legge di bilancio dedichiamo alla famiglia circa 1 miliardo e 600 milioni di euro in più" così la premier Meloni nella conferenza tenutasi a seguito del Cdm sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

manovra meloni complessivamente 16 miliardi dedicati alle famiglie

© Iltempo.it - Manovra, Meloni: "Complessivamente 1,6 miliardi dedicati alle famiglie"

Altri contenuti sullo stesso argomento

manovra meloni complessivamente 16Il governo approva la manovra, è da 18,7 miliardi. Meloni: “Seria ed equilibrata” - La premier sugli stipendi: "Come sappiamo in Italia un problema salari c'è, non si risolve in un giorno, con le misure approvate in questi ... Segnala huffingtonpost.it

Via libera del Cdm alla Manovra. Meloni: "8 miliardi alle imprese, sforzo significativo" - Una manovra economica di 18 miliardi di euro complessivi, in crescita rispetto ai 16 miliardi iniziali. Riporta msn.com

manovra meloni complessivamente 16Manovra 2026, le novità Dpb: 4,4 mld dalle banche/ Stop aumento pensioni per gravosi: 1,6 mld alle famiglie - Novità Dpb verso la Manovra di Bilancio 2026: dalle pensioni alle imprese, i costi delle varie misure decise dal Ministero di Giorgetti ... Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Manovra Meloni Complessivamente 16