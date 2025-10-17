Manovra Meloni | Complessivamente 1,6 miliardi dedicati alle famiglie – Il video

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "Con questa legge di bilancio dedichiamo alla famiglia circa 1 miliardo e 600 milioni di euro in più" così la premier Meloni nella conferenza tenutasi a seguito del Cdm sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

