Manovra Meloni | Complessivamente 1,6 miliardi dedicati alle famiglie – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 "Con questa legge di bilancio dedichiamo alla famiglia circa 1 miliardo e 600 milioni di euro in più" così la premier Meloni nella conferenza tenutasi a seguito del Cdm sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
