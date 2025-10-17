Manovra Meloni | 30 miliardi di risorse aggiuntive sulla sanità

“A fine legislatura, se riusciremo a mantenere i nostri impegni, le risorse aggiuntive rispetto a quanto ci siamo insediati saranno di circa 30 miliardi. Con queste risorse vogliamo rafforzare il comparto sanitario, in particolare assumere circa 6300 infermieri e ulteriori mille medici e aumentare le buste paga degli infermieri”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il via libera alla legge di bilancio del Consiglio dei ministri. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

