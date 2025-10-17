Manovra le misure per le imprese | interventi per quattro miliardi
Una cifra dimezzata rispetto alle richieste di Confindustria per coprire gli incentivi in scadenza. Fumata nera sulla Zona economica speciale: non si potrà estendere dal Sud a tutta Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Manovra, misure per 18 mld, approvazione venerdì 17 ottobre - Una manovra con interventi per 18 miliardi annui per il triennio 2026- Lo riporta ildiariodellavoro.it
Ceto medio, lavoro, famiglie e imprese: nella manovra 2026 misure per circa 18,6 miliardi - Tempo di lettura: 3 minuti(Adnkronos) – Manovra di bilancio 2026 da circa 18,6 miliardi per il prossimo anno (18 in media nel triennio) con impatto zero sul deficit 2026: circa 3 miliardi le risorse [ ... Da msn.com